Amendolara è fuorviante parlare di ‘mafia del caporalato’ | così si esclude la responsabilità dei padroni
Nella zona di Amendolara, si parla di mafia legata alla strage, ma definire l'organizzazione come “mafia del caporalato” può essere fuorviante. La responsabilità dei padroni non viene esplicitamente riconosciuta con questa definizione. La vicenda coinvolge elementi criminali, ma il termine usato rischia di semplificare e distogliere l'attenzione da altri aspetti dell'organizzazione criminale coinvolta.
È “mafia” certamente quella che fa da cornice alla strage di Amendolara, ma chiamarla “mafia del caporalato” può essere depistante e riduttivo. Quattro persone, quattro lavoratori, bruciati vivi per punizione perché hanno avuto l’ardire di chiedere il dovuto dopo tanto sfruttamento non dovrebbero essere segregate anche da morte attraverso il linguaggio che si sceglie per descriverne il destino. “Mafia del caporalato” è una definizione che rischia, al di là delle intenzioni di chi adopera queste parole, di indurre in chi legge una rappresentazione falsante della realtà, come se la questione fosse riconducibile ai rapporti violenti interni alla popolazione straniera, immigrata in Italia per cercare opportunità di lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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