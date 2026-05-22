Eccellenza Tolentino il nuovo direttore sportivo è Battellini

Il Tolentino ha annunciato l’ingaggio di Cesare Battellini come nuovo direttore sportivo, segnando l’inizio delle attività ufficiali per la prossima stagione. La nomina è stata comunicata dal club, che ha scelto di affidare a Battellini il ruolo di responsabile delle operazioni sportive. La società ha avviato così la pianificazione delle attività e delle strategie in vista delle competizioni future. La decisione riguarda il percorso tecnico e organizzativo del team per il prossimo anno.

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Il Tolentino riparte da Cesare Battellini. Il club cremisi ha ufficializzato la nomina del nuovo direttore sportivo, aprendo di fatto la programmazione in vista della stagione. Una scelta nel segno della continuità e della conoscenza dell’ambiente: Battellini rappresenta da anni una figura di riferimento del settore giovanile e, nelle ultime stagioni, ha lavorato a stretto contatto con i talenti della società, un patrimonio che il Tolentino intende valorizzare sempre di più anche in ottica prima squadra. "Ringrazio – ha detto Battellini – il presidente Romagnoli e la società per questo nuovo incarico. Affronterò questo ruolo con grande passione e con l’obiettivo di portare in alto i colori del Tolentino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Tolentino, il nuovo direttore sportivo è Battellini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pisa, è Gabbanini il nuovo direttore sportivoPISA, 21 APRILE – Nemmeno il tempo di metabolizzare l’esonero di Davide Vaira, che il Pisa ha già annunciato il nuovo direttore sportivo. Leggi anche: Pisa S.C.: Leonardo Gabbanini è il nuovo direttore sportivo nerazzurro | Colarusso: ''Sarà una grandissima partita, sono fiero del nostro gruppo'' | Le parole del capitano dell'Apice in vista della sfida play off contro il Taranto #MondoRossoBlù #MRB #Eccellenza x.com Tolentino, nuove opportunità nella ristorazione e nel cicloturismoPercorsi formativi gratuiti dedicati alle figure di operatore della ristorazione e accompagnatore cicloturistico ... centropagina.it Inaugurato il nuovo Punto di primo intervento di TolentinoDato seguito all'impegno non solo di mantenere il Punto di primo intervento ma di averlo addirittura migliorato, questo il commento del consigliere regionale Sandro Bisonni a seguito ... quotidianosanita.it