eccellenza tolentino stagione positiva

La stagione del Tolentino si può considerare complessivamente positiva, con la squadra che si prepara ora a un ultimo sforzo per centrare il piazzamento playoff. Tra i giocatori in evidenza figura Davide Moscati, centravanti del club, che si avvicina alla fase conclusiva del campionato. La formazione rossoblù punta a migliorare la propria posizione in vista delle ultime partite stagionali.

Stagione nel complesso positiva. Ora un ultimo sforzo per provare l’assalto al piazzamento playoff. Davide Moscati, talentuoso centravanti del Tolentino, in vista del finale di stagione. In questa sosta è fondamentale il recupero energetico e psicologico, alla ripresa delle operazioni ci saranno le ultime tre turni di campionato che sanciranno la griglia finale. "Ora – dice l’attaccante 2003 – abbiamo due lunghezze di ritardo dal quinto posto, ma nelle ultime gare ci saranno nove punti a disposizione, lasciando quindi aperto ogni scenario. Sappiamo di avere ancora una chance, visto che affronteremo Sangiustese, Montefano e Matelica, cercando di massimizzare il bottino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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