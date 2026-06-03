Eccellenza Bonacci | Montefano naturale la conferma di Bilò La nuova rosa senza Ferretti Frulla e Rombini

Da sport.quotidiano.net 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Montefano conferma Lorenzo Bilò come allenatore per la prossima stagione. La società ha deciso di mantenere il tecnico in carica, escludendo dalla rosa Ferretti, Frulla e Rombini. La scelta arriva dopo la conclusione dell'ultima stagione, che ha portato alla conferma del tecnico e alla ristrutturazione della squadra. La società ha comunicato che la rosa sarà modificata senza quei tre giocatori.

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Il Montefano riparte da Lorenzo Bilò in panchina. "La stagione appena passata – il presidente Stefano Bonacci spiega le motivazioni che hanno spinto la società alla conferma del tecnico – doveva avere un seguito. È un tecnico che sa lavorare coi giovani, che ha buone idee e riesce a portarle sul campo. C’è stata una crescita dei ragazzi, alcuni come Galeotti, Talozzi e Castignani sono stati utilizzati di più mentre altri sono in rampa di lancio". I viola si presentano ai blocchi di partenza con le idee chiare, anche se prima di tutto occorre vedere che tipo di squadra sarà allestita. "Si parte – dice Bonacci – per consolidare quanto fatto e possibilmente migliorarlo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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