Allenatori Montefano a un passo la conferma di Bilò

Da sport.quotidiano.net 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le trattative tra il club e l’allenatore Lorenzo Bilò sono in fase avanzata per il rinnovo del contratto. Nei prossimi giorni si terranno incontri per discutere i dettagli, con l’obiettivo di definire la composizione della rosa. Sul tavolo ci sono possibili inserimenti di giovani in uscita dalla categoria e la conferma di alcuni giocatori più esperti. La società sta valutando le mosse da compiere in vista della prossima stagione.

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È sempre più vicina la conferma di Lorenzo Bilò alla guida del Montefano. Nei prossimi giorni le parti si incontreranno per definire i dettagli e per parlare della nuova squadra dove potrebbero esserci novità tra giovani in procinto ad accasarsi in categoria superiore e tra i giocatori più esperti. È molto probabile che a Tolentino si continui con Paolo Passarini. A Chiesanuova sono giorni di festa e di un meritato riposo dopo avere centrato la salvezza in Eccellenza, non è da escludere che l’allenatore pesarese Gastone Mariotti possa declinare la proposta di continuare così come ha fatto lo scorso anno a Fabriano considerando la distanza. Il club del presidente Bonvecchi non vuole farsi cogliere impreparato e si vocifera che possa esserci Lorenzo Ciattaglia a raccogliere il passaggio del testimone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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