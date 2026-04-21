Nel derby tra le due squadre locali, il passaggio di commenti si concentra sui risultati e sull’andamento della stagione. Un giocatore esprime soddisfazione per la vittoria e il lavoro della squadra, sottolineando come questa abbia affrontato con determinazione le difficoltà. Un altro calciatore invece commenta positivamente l’intera annata, considerando il rendimento complessivo molto buono. Entrambi i commenti evidenziano l’importanza delle prestazioni recenti nel corso del campionato.

"La vittoria gratifica il lavoro svolto. Un plauso alla squadra che nonostante le difficoltà non ha mai mollato". Si dice entusiasta Paolo Passarini, allenatore del Tolentino, dopo la vittoria casalinga 2-1 sul Montefano. Tre punti che hanno sancito la matematica salvezza e proiettato i cremisi al quinto posto quando manca ancora una gara. "Non era una gara affatto scontata, non eravamo sereni – dice il tecnico cremisi – dopo la batosta da cui arrivavamo e gli ulteriori guai fisici di qualche calciatore, ma la risposta della squadra sul campo testimonia il carattere del gruppo. È stata una partita ben interpretata, soprattutto nel primo tempo quando abbiamo indirizzato la sfida con un uno-due micidiale".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il derby. Passarini: "Soddisfatto del mio Tolentino». Bilò: "Montefano, la stagione è molto positiva»

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