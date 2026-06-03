Ebola | tra l’epidemia in Africa e i protocolli di allerta in Italia

Notizia in breve

Un caso sospetto di Ebola è stato segnalato in Italia, portando all’attivazione dei protocolli di sicurezza. Le autorità sanitarie hanno avviato controlli e monitoraggi nelle aree interessate, mentre sono stati rafforzati i controlli alle frontiere. La notizia si inserisce in un quadro di allerta internazionale, legato all’epidemia in corso in Africa, dove il virus ha già causato numerosi decessi.