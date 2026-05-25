Ebola Onu stanzia 60 milioni di dollari per epidemia in Africa

L’ONU ha annunciato un investimento di 60 milioni di dollari per fronteggiare l’epidemia di Ebola in Africa. La somma mira a sostenere interventi di emergenza, rafforzare le strutture sanitarie e garantire la distribuzione di vaccini e materiali sanitari. La situazione nel territorio resta complessa a causa di conflitti e difficoltà logistiche, che ostacolano gli sforzi di contenimento del virus. Le autorità internazionali continuano a monitorare la diffusione e a coordinare le risposte sul campo.

In una dichiarazione alla stampa, Fletcher ha sottolineato la difficoltà del contesto operativo, caratterizzato da conflitti e elevata mobilità della popolazione, e ha chiesto che non vi siano ostacoli all’accesso dei soccorritori, incluse le aree controllate da gruppi armati. “È essenziale che non vi siano ostruzioni alla nostra risposta. Dobbiamo avere accesso a tutte le rotte, aeree, terrestri e acquatiche”, ha dichiarato. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ebola: si teme un’epidemia più estesa di quanto rilevato. Oms: emergenza internazionale. “Sei americani esposti al virus in Africa”L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria internazionale a causa dell’epidemia di Ebola, ritenendo che la...

Torna allarme Ebola ma preoccupa il virus ‘fratello’ Bundibugyo, Nicastri (Spallanzani): “Temo grande epidemia” in AfricaIl Centro africano per il controllo e la prevenzione delle malattie ha segnalato un aumento dei casi di Ebola in alcune zone dell’Africa, con un...

Argomenti più discussi: Ebola: l’Onu stanzia 60 milioni di dollari in risposta all’epidemia in Africa; L'ONU stanzia fondi di emergenza e personale per contrastare l'epidemia di Ebola in Congo; Oms, epidemia si diffonde rapidamente, in Congo rischio molto elevato; Ebola in Congo: veglie funebri e assembramenti vietati nell’Ituri per fermare l’epidemia.

Ebola: l’Onu stanzia 60 milioni di dollari in risposta all’epidemia in Africa x.com