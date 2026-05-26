L’epidemia di Ebola in Africa centrale si sta aggravando, portando l’Organizzazione mondiale della sanità a inviare un rappresentante in Congo. Nel frattempo, all’ospedale Sacco di Milano sono risultate negative le analisi sui due cooperanti italiani rientrati dall’Uganda, che presentavano febbre e sintomi sospetti. I test hanno escluso il contagio da Ebola. Non sono stati segnalati altri casi o decessi correlati.

Sono risultati negativi i test effettuati all’ospedale Sacco di Milano sui due cooperanti italiani rientrati dall’Uganda, affetti da sintomi febbrili che in un primo momento sembravano essere riconducibili al virus ebola. Nel frattempo, però, l’epidemia di Ebola continua ad affliggere l’Uganda e le regioni orientali della Repubblica Democratica del Congo, con contagi e decessi che crescono quasi quotidianamente. Negativi i cooperanti italiani. La vicenda dei due cooperanti comaschi rientrati dall’Uganda aveva inizialmente generato apprensione. I due ragazzi avevano infatti sviluppato febbre con presenza di vomito e diarrea, sintomi riconducibili all’ebola (e a molte altre malattie). 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Ebola: si aggrava l’epidemia in Africa centrale, e il capo dell’Oms vola in Congo

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Ebola outbreak deepens in DR Congo as WHO intensifies emergency response

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