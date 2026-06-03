Ebola scatta l' obbligo di segnalazione entro 24 ore
La Regione Emilia-Romagna ha adottato una circolare che recepisce le disposizioni dell’ordinanza ministeriale del 29 maggio riguardanti Ebola. Le nuove procedure operative prevedono l’obbligo di segnalazione entro 24 ore per i casi sospetti di infezione. La normativa stabilisce inoltre misure di sorveglianza sanitaria e protocolli da seguire in caso di sospetto contagio. La circolare entra in vigore immediatamente e si applica a tutte le strutture sanitarie della regione.
La Regione Emilia-Romagna ha recepito, con una circolare, le indicazioni contenute nell’ordinanza ministeriale pubblicata lo scorso 29 maggio, varando le nuove “Procedure operative e misure di sorveglianza sanitaria relative alla malattia da virus Ebola”.Il provvedimento introduce un protocollo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Segui gli aggiornamenti su Ebola.
Notizie e thread social correlati
Monopattini, scatta l’obbligo del targhino: come mettersi in regola entro il 16 maggio e evitare le multeDal 16 maggio entra in vigore l'obbligo di montare una targa sui monopattini elettrici.
Il bilancio della Juventus al bivio del Fair Play Finanziario: sanzioni UEFA minime ma scatta l’obbligo di cedere entro giugnoLa Juventus ha ricevuto sanzioni minime dalla UEFA, ma è obbligata a cedere alcuni giocatori entro giugno.
Temi più discussi: Ebola, obbligo di dichiarazione in Italia per arrivi da Congo e Uganda; Ebola, in Italia scatta l'obbligo di dichiarazione per chi proviene da Congo e Uganda; Ebola: la nuova circolare del Ministero della Salute. Le novità su livelli di rischio, tracciamento e hub regionali; Ebola, scattano le misure per chi arriva da Congo e Uganda.
Ebola, in Italia scatta l'obbligo di dichiarazione per chi proviene da Congo e Uganda facebook
Le persone in arrivo in Italia con qualunque mezzo di trasporto dai due Paesi, nei quali sono attivi focolai causati dal ceppo Bundibugyo (Bvd del virus Ebola) sono tenute a fare un'apposita dichiarazione firmata non oltre 24 ore dall'ingresso, utilizzando il m x.com
Ebola, in Italia scatta l'obbligo di dichiarazione per chi proviene da Congo e UgandaIn Italia c'è obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi arrivi direttamente o indirettamente dalla Repubblica ... msn.com
Ebola, in Italia obbligo dichiarazione per chi proviene da Congo e UgandaContro la nuova variante del virus Ebola, in Italia scatta l'obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi arrivi direttamente o indirettamente dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Ugand ... tg24.sky.it