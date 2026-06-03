Ebola scatta l' obbligo di segnalazione entro 24 ore

La Regione Emilia-Romagna ha adottato una circolare che recepisce le disposizioni dell’ordinanza ministeriale del 29 maggio riguardanti Ebola. Le nuove procedure operative prevedono l’obbligo di segnalazione entro 24 ore per i casi sospetti di infezione. La normativa stabilisce inoltre misure di sorveglianza sanitaria e protocolli da seguire in caso di sospetto contagio. La circolare entra in vigore immediatamente e si applica a tutte le strutture sanitarie della regione.

La Regione Emilia-Romagna ha recepito, con una circolare, le indicazioni contenute nell’ordinanza ministeriale pubblicata lo scorso 29 maggio, varando le nuove “Procedure operative e misure di sorveglianza sanitaria relative alla malattia da virus Ebola”.Il provvedimento introduce un protocollo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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