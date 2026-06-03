Ebola scatta l' obbligo di segnalazione entro 24 ore

Da bolognatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Regione Emilia-Romagna ha adottato una circolare che recepisce le disposizioni dell’ordinanza ministeriale del 29 maggio riguardanti Ebola. Le nuove procedure operative prevedono l’obbligo di segnalazione entro 24 ore per i casi sospetti di infezione. La normativa stabilisce inoltre misure di sorveglianza sanitaria e protocolli da seguire in caso di sospetto contagio. La circolare entra in vigore immediatamente e si applica a tutte le strutture sanitarie della regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Regione Emilia-Romagna ha recepito, con una circolare, le indicazioni contenute nell’ordinanza ministeriale pubblicata lo scorso 29 maggio, varando le nuove “Procedure operative e misure di sorveglianza sanitaria relative alla malattia da virus Ebola”.Il provvedimento introduce un protocollo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Segui gli aggiornamenti su Ebola.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Monopattini, scatta l’obbligo del targhino: come mettersi in regola entro il 16 maggio e evitare le multeDal 16 maggio entra in vigore l'obbligo di montare una targa sui monopattini elettrici.

Il bilancio della Juventus al bivio del Fair Play Finanziario: sanzioni UEFA minime ma scatta l’obbligo di cedere entro giugnoLa Juventus ha ricevuto sanzioni minime dalla UEFA, ma è obbligata a cedere alcuni giocatori entro giugno.

Temi più discussi: Ebola, obbligo di dichiarazione in Italia per arrivi da Congo e Uganda; Ebola, in Italia scatta l'obbligo di dichiarazione per chi proviene da Congo e Uganda; Ebola: la nuova circolare del Ministero della Salute. Le novità su livelli di rischio, tracciamento e hub regionali; Ebola, scattano le misure per chi arriva da Congo e Uganda.

ebola scatta l obbligoEbola, in Italia scatta l'obbligo di dichiarazione per chi proviene da Congo e UgandaIn Italia c'è obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi arrivi direttamente o indirettamente dalla Repubblica ... msn.com

Ebola, in Italia obbligo dichiarazione per chi proviene da Congo e UgandaContro la nuova variante del virus Ebola, in Italia scatta l'obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi arrivi direttamente o indirettamente dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Ugand ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web