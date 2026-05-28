La Juventus ha ricevuto sanzioni minime dalla UEFA, ma è obbligata a cedere alcuni giocatori entro giugno. La società si trova in una posizione difficile a causa delle regole del fair play finanziario, che limitano le spese e impongono restrizioni sui trasferimenti. La situazione economico-finanziaria è complessa e richiede interventi rapidi prima della prossima finestra di mercato.

La Juventus si trova a dover gestire una complessa situazione economico-finanziaria in vista della prossima sessione di calciomercato a causa dei vincoli stringenti imposti dal fair play finanziario europeo. Il giornalista di Milano Finanza Gabriele La Monica, intervenuto nel corso della trasmissione “Cose di Calcio” sulle frequenze di Radio Bianconera, ha fatto il punto sui conti del club torinese, spiegando come il superamento dei tetti di perdita fissati dalla UEFA costringerà la dirigenza della Continassa a operare con urgenza sul fronte delle cessioni prima della scadenza del 30 giugno. L’obiettivo primario di questa strategia è dare un segnale di forte discontinuità e di risanamento agli organi di controllo di Nyon, mitigando il più possibile l’entità dei provvedimenti disciplinari in arrivo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Il bilancio della Juventus al bivio del Fair Play Finanziario: sanzioni UEFA minime ma scatta l’obbligo di cedere entro giugno

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