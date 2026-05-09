Monopattini scatta l'obbligo del targhino | come mettersi in regola entro il 16 maggio e evitare le multe

Da fanpage.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 16 maggio entra in vigore l'obbligo di montare una targa sui monopattini elettrici. La misura si applica a tutti i veicoli di questo tipo e chi circola senza targa rischia sanzioni che possono arrivare fino a 400 euro. Per mettersi in regola, i proprietari devono installare il dispositivo entro la stessa data. La normativa mira a migliorare la tracciabilità e la sicurezza delle persone che utilizzano questi mezzi.

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Il 16 maggio scatta ufficialmente l'obbligo di targa per i monopattini elettrici. Chi sarà beccato a circolare senza rischia multe fino a 400 euro. Ecco l'iter per ottenere il contrassegno e come fare domanda.🔗 Leggi su Fanpage.it

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