Ebola recepita l' ordinanza | obbligatoria la comunicazione all' Ausl per chi rientra dai Paesi coinvolti

Chi rientra dai Paesi colpiti dall’Ebola deve comunicare all’Ausl, secondo l’ordinanza ministeriale del 29 maggio. La Regione Emilia-Romagna ha adottato una circolare che rende obbligatoria questa comunicazione. La misura riguarda tutte le persone provenienti dalle aree interessate dal virus. La procedura è stata ufficialmente recepita e resa operativa attraverso la circolare regionale.

La Regione Emilia-Romagna ha recepito con una specifica circolare le indicazioni contenute nell’ordinanza ministeriale pubblicata lo scorso 29 maggio riguardo le “Procedure operative e misure di sorveglianza sanitaria relative alla malattia da virus Ebola”.È previsto un obbligo di dichiarazione e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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