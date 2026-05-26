Ebola | 220 morti sospette in RDC OMS | L’epidemia supera la risposta sanitaria

In Repubblica Democratica del Congo e Uganda si registrano almeno 220 morti sospette e circa 900 casi di Ebola. L’Organizzazione Mondiale della Sanità segnala che l’epidemia sta superando la capacità di risposta delle strutture sanitarie. La diffusione del virus si sta ampliando rapidamente, generando preoccupazione tra le autorità e i professionisti del settore.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) aggiorna il bilancio dell’epidemia di Ebola: almeno 220 morti e 900 casi sospetti tra RDC e Uganda, mentre cresce la preoccupazione per la rapida diffusione del virus. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: Ebola in Congo, oltre 200 morti: l’epidemia si diffonde anche in Uganda; Ebola, l'Oms aggiorna a 220 il numero di morti sospette: La rapida diffusione supera la capacità di risposta; Tedros: Epidemia di Ebola estremamente grave, corre più veloce di noi; Congo, il paese che brucia su due fronti: Ebola e guerra.

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