Le autorità della Repubblica Democratica del Congo hanno reagito con ritardo e insufficienza alla diffusione dell’epidemia di ebola. La risposta sanitaria è stata considerata non adeguata, con interventi che non sono riusciti a contenere efficacemente il contagio. La gestione dell’emergenza si è concentrata su interventi limitati, senza un’azione tempestiva e coordinata. La diffusione del virus ha continuato a espandersi in diverse aree del paese.

All’inizio di maggio è scattata l’allerta per alcuni casi di hantavirus a bordo di una nave da crociera in viaggio nell’oceano Atlantico. La risposta mondiale è stata rapida ed efficace. Nel frattempo, però, un’altra epidemia, in questo caso di ebola, è scoppiata nel cuore dell’Africa, nell’area orientale della Repubblica Democratica del Congo (Rdc). Ma in quel caso lo abbiamo saputo solo il 15 maggio, e la risposta è stata molto più problematica. Due settimane dopo, l’epidemia continua ad aggravarsi, con poco più di un migliaio di casi confermati, 256 morti e due paesi coinvolti, la Rdc e l’Uganda. Ma le cifre non dicono tutto. Per esempio... 🔗 Leggi su Internazionale.it

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© Internazionale.it - La risposta all’epidemia di ebola è totalmente inadeguata

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