È valido un ordine di servizio verbale o deve essere sempre scritto? Il Punto dell’Avvocato De Martino

Durante una trasmissione televisiva, l’avvocato De Martino ha spiegato che gli ordini di servizio impartiti verbalmente dai dirigenti scolastici sono validi, ma solo se successivamente documentati per iscritto. Ha precisato che, in assenza di una comunicazione scritta, l’ordine può essere contestato o non riconosciuto legalmente. La discussione si è concentrata sulla praticità di tali ordini nel contesto scolastico e sulla necessità di formalizzarli per evitare contestazioni future.

La domanda posta durante la diretta era semplice: una richiesta verbale del dirigente ha valore ufficiale oppure un ordine di servizio deve essere necessariamente scritto? “Gli ordini devono essere scritti”, ha affermato De Martino, pur riconoscendo che nella pratica scolastica accade frequentemente il contrario. “C’è la prassi assolutamente comune che gli ordini di servizio siano fatti verbalmente”, ha spiegato. Secondo l’avvocato, la criticità principale degli ordini impartiti a voce riguarda la possibilità di dimostrarne l’esistenza. “Il limite principale di questi ordini di servizio verbali è il limite di prova”, ha osservato. Il rischio emerge soprattutto quando il dipendente si trova a svolgere un’attività richiesta verbalmente dal dirigente e, nel frattempo, si verifica un episodio che potrebbe generare responsabilità a suo carico. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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