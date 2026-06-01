Ordine di servizio del dirigente scolastico lo ritengo illegittimo posso rifiutarlo? Si rischia l’insubordinazione Cosa fare in questi casi Il Punto di De Martino

Durante una trasmissione televisiva, un avvocato ha spiegato che un ordine di servizio del dirigente scolastico può essere considerato illegittimo. In caso di rifiuto, si rischia di essere accusati di insubordinazione. La discussione si è concentrata sui limiti del potere organizzativo del dirigente e sulle possibili conseguenze per i docenti che non rispettano gli ordini ritenuti illegittimi.

Secondo il legale, il dirigente scolastico dispone di ampi poteri di direzione e organizzazione, ma questi non sono illimitati e devono sempre rispettare la normativa vigente e il contratto di lavoro. De Martino ha richiamato l’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 1652001, spiegando che il dirigente scolastico non è soltanto il capo d’istituto, ma anche il datore di lavoro del personale scolastico. “Il dirigente ha il potere di direzione, di organizzazione e controllo come datore di lavoro”, ha spiegato. Per questo motivo può impartire ordini di servizio che, in linea generale, sono obbligatori per il personale. “L’ordine di servizio è un atto unilaterale obbligatorio per il personale che rientra nei poteri del dirigente”, ha affermato. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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