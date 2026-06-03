Una squadra di calcio proveniente da Fezzano si prepara alla finale degli spareggi nazionali di Eccellenza, con l’obiettivo di ottenere la promozione in Serie D. La formazione ha superato le fasi precedenti e si trova ora a disputare l’ultima partita per conquistare il salto di categoria. La finale si svolgerà nelle prossime settimane, determinando il passaggio di categoria della squadra.

Continua la favola della Fezzanese arrivata a giocare la finale degli spareggi nazionali di Eccellenza per conquistare la promozione in Serie D. Dopo aver travolto il Pordenone (5-1 fra le due partite), i verdi nella sfida decisiva se la vedranno con i piemontesi del Lascaris, con match di andata domenica 7 giugno al ’Ferdeghini’ alle 16.30 e ritorno il 14 giugno a Pianezza (Torino) sempre alle 16.30. C’è grande entusiasmo fra i fezzanoti per aver raggiunto questo traguardo dopo un percorso importante nei playoff. La Fezzanese ha iniziato il suo cammino vincendo i playoff di Eccellenza ligure da quarta classificata: decisivi i successi nelle due partite esterne a Pietra Ligure e in casa del Campomorone, seguite dal doppio successo nella semifinale nazionale (2-0 e 3-1) sul blasonato Pordenone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - E’ una Fezzanese da favola: "Pronti alla finalissima"

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Eccellenza The National Promotion Playoffs to Serie D Calcio Avola v Kamarat 1972 Gladiator v Taranto Calcio Grassina v Santegidiese 1948 Ilvamaddalena 1903 v Pol. Pietralunghese Lascaris v Fezzanese Levico Terme v Certosa Soncinese v Solbiatese C x.com

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