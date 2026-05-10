La Fezzanese si gioca tutto C’è una finale da vincere

La Fezzanese si prepara a disputare una partita decisiva, con una finale da conquistare. La squadra è pronta per scendere in campo oggi alle 16, determinata a portare a casa il risultato necessario. La gara rappresenta l’ultimo step prima di raggiungere l’obiettivo prefissato, e l’intera tifoseria si aspetta una prestazione senza margine di errore. La tensione è alta tra i giocatori e gli spettatori, tutti in attesa del fischio di inizio.

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Tutto in una partita, da vincere senza possibilità di prove d’appello. Grande attesa per la Fezzanese che oggi alle 16.30 al campo ‘Begato 9’ di Genova si giocherà un’intera stagione. La compagine del tecnico Giulio Ponte affronterà il Campomorone Sant’Olcese nella finalissima dei playoff del campionato di Eccellenza, un match importante affidato all’arbitro della Can-D Guacchione di Collegno, con assistenti Marchetti di Chiavari e Morbelli di Albenga. C’è fiducia in casa Fezzanese pur nella consapevolezza della difficoltà del match. "I ragazzi stanno dando il 110 per cento per recuperare energie e forze dopo le fatiche di domenica scorsa con il Pietra Ligure – dice afferma l’allenatore Giulio Ponte – Nell’occasione sono stati stupendi tutti, dal primo all’ultimo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Fezzanese si gioca tutto. C’è una finale da vincere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Emma Villas a Porto Viro si gioca tutto. Il dg Mechini: "Dobbiamo vincere"È davvero la partita da dentro o fuori quella di stasera per Emma Villas Codyeco che a Porto Viro si gioca le residue speranze di salvezza. Meloni da Fedez si gioca il tutto per tutto, tra propaganda social e incoerenzaLui è stato già ribattezzato Emilio Fedez, lei, Melonia Trump: i social non perdonano ma, purtroppo o per fortuna, non se ne può fare a meno.