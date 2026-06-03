Enzo Iacchetti ha accusato il governo di essere “simpatizzante del fascismo” e di “avvelenare il confronto”. La replica di un rappresentante di un partito di centrodestra è stata immediata, definendo le affermazioni “inaccettabili”. Iacchetti, in tv da circa un anno, si è schierato con posizioni di sinistra radicale durante i dibattiti serali. La polemica si è accesa dopo le sue dichiarazioni pubbliche, con scambi di battute che hanno attirato l’attenzione dei media.

Da circa un anno, Enzo Iacchetti è diventato uno dei maître à penser della tv, schierato su posizioni radicali di sinistra nei dibattiti dei salotti che spopolano la sera. È spesso ospite a È Sempre Cartabianca, il programma di Bianca Berlinguer su Rete 4 e anche ieri sera non ha mancato di collegarsi per offrire al pubblico il suo pensiero sui fatti più rilevanti della geopoltica e sulla politica generale italiana. Ma nella puntata andata in onda il 2 gennaio è entrato in polemica anche con la conduttrice, oltre che con il governo, ricevendo la risposta piccata di Berlinguer. Tutto inizia dall’Aula mezza vuota di Montecitorio per il disvelamento della targa in onore di Giacomo Matteotti nel banco da lui occupato durante l’ultimo discorso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “È simpatizzante del fascismo”, “Avvelena il confronto”. Iacchetti attacca il governo, botta e risposta con FdI

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