Sono stati affissi manifesti ironici su Meloni, mentre alcuni commentatori hanno parlato di un ritorno a scene di fascismo. La polemica si è accesa tra Matteo Renzi e un commentatore, con il primo che ha risposto a una critica pubblicata su un quotidiano. Renzi ha ringraziato il direttore per l’editoriale e ha commentato la situazione, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici del dibattito.

di Matteo Renzi Caro Direttore, La ringrazio per avermi dedicato il suo autorevole editoriale che ho letto con la consueta attenzione. Lei sostiene che i manifesti della campagna di Italia Viva per il 2x1000 segnino la mia contraddizione. Ma come fa Renzi, che era stato nel 2022 l’unico a suggerire al centrosinistra di non utilizzare l’argomento del “Meloni è neofascista”, ad usare oggi il gioco di parole “Quando c’era Lei”. Confermo: ho sempre detto che Meloni andava giudicata per ciò che ha fatto e non sulla base dei richiami ideologici. Non a caso la giudico sfascista, non fascista. Purtroppo i salari reali sono più bassi del 2021, purtroppo il debito pubblico è peggiorato, purtroppo la produzione industriale è ferma, purtroppo le riforme sono rimaste nel cassetto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "I manifesti su Meloni? Ironia", "Si torna al teatrino del fascismo": il botta e risposta Renzi-Sechi

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