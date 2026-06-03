Nell’ultima puntata di È Sempre Cartabianca, il comico Enzo Iacchetti ha espresso che, nel suo modo di vedere, anche una persona che conosce può diventare un suo nemico. La puntata, condotta da Bianca Berlinguer, si è concentrata su temi di attualità e ha visto Iacchetti commentare con tono diretto e senza filtri. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle persone o sui fatti discussi, né sui motivi delle sue affermazioni.

È un Enzo Iacchetti -show quello visto nell’ultima puntata di È Sempre Cartabianca, il programma d’approfondimento di Rete 4 che tratta i temi d’attualità sotto la conduzione di Bianca Berlinguer. Tanti gli argomenti su cui l’attore e volto storico di Striscia La Notizi a ha dato la sua impronta. A cominciare dalle assenze pesanti per la parata del 2 Giugno, anniversario degli 80 anni della Repubblica italiana, in primis il Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini e praticamente tutti gli esponenti del centrosinistra. Iacchetti attacca, però, Giorgia Meloni e FdI: "Lei non è vicinissima alla Repubblica, così come il suo governo. Lo dimostra il fatto che quando si è onorato Matteotti alla Camera, Fratelli d'Italia non si è presentata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - E' sempre Cartabianca, l'odio di Enzo Iacchetti: "Allora anche lui diventa un mio nemico"

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