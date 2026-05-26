Enzo Iacchetti Giuseppe Conte e Antonio De Rensis a È Sempre Cartabianca

Da davidemaggio.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera, 26 maggio, Bianca Berlinguer conduce un nuovo episodio di È Sempre Cartabianca su Rete 4. Tra gli ospiti della puntata ci sono Enzo Iacchetti, Giuseppe Conte e Antonio De Rensis, che affronteranno temi di attualità e politica. La trasmissione va in onda in prima serata e propone un approfondimento su vari argomenti di interesse pubblico.

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Bianca Berlinguer torna questa sera, martedì 26 maggio, con un nuovo appuntamento di È Sempre Cartabianca, il talk di approfondimento della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 26 maggio 2026. Al centro della puntata, l’ accordo tra Iran e Stati Uniti, che sembra essere sempre più vicino. Sui temi di attualità Bianca Berlinguer intervisterà il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Spazio anche alle polemiche per gli abusi e le violenze subite dagli attivisti della Flotilla detenuti in Israele. A seguire, un approfondimento sul caso Garlasco, con i legali di Andrea Sempio che si apprestano a consegnare le perizie per controbattere alle accuse dei pm. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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