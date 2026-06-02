Stasera, nel programma di attualità di Rete 4, si potranno vedere in studio Antonio De Rensis, Enzo Iacchetti e Mario Giordano. La conduttrice Bianca Berlinguer riprenderà il suo consueto appuntamento con il talk show, trasmesso in prima serata. La puntata è prevista per martedì 2 giugno e si concentrerà su temi di attualità, con ospiti e interventi dal vivo.

Bianca Berlinguer torna questa sera, martedì 2 giugno, con un nuovo appuntamento di È Sempre Cartabianca, il talk show di attualità della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 2 giugno 2026. Al centro della puntata, le difficoltà economiche e il divario sociale nel nostro Paese: dagli annosi problemi legati ai bassi salari all’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità, fino ai crescenti costi dell’energia causati dalla guerra, che mettono a rischio molti posti di lavoro. A seguire, con l’avvocato Antonio De Rensis, tutti gli aggiornamenti sul caso Garlasco: la Procura di Pavia, nei giorni scorsi, ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, ma i suoi legali hanno annunciato che non vi prenderà parte. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Antonio De Rensis, Enzo Iacchetti e Mario Giordano stasera a È Sempre Cartabianca

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