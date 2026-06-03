È ricercato in tutta Europa per un furto da 30mila euro Trovato alla Stazione finisce a Montacuto

Nella giornata di martedì 2 giugno, la polizia ha arrestato un uomo di 35 anni di origini georgiane, ricercato in tutta Europa per un furto di 30.000 euro. L’uomo è stato trovato alla stazione e portato nel carcere di Montacuto. Su di lui pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità austriache per reati contro la proprietà.

ANCONA – Nella giornata di ieri, martedì 2 giugno, la polizia ha tratto in arresto un trentacinquenne di origini georgiane su cui gravava un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità austriache per reati contro la proprietà. Per la precisione l’uomo, assieme a un complice, si era reso. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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