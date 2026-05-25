Un turista spagnolo di 20 anni è stato arrestato a Capri dopo aver rubato due borse di lusso da una boutique in via Camerelle, con un valore complessivo di circa 30 mila euro. L’arresto è stato effettuato immediatamente dopo il furto. La polizia ha recuperato la merce e ha proceduto con le formalità di rito.

Un ventenne spagnolo è stato arrestato a Capri dopo aver sottratto due borse di lusso da una boutique di via Camerelle, causando un danno stimato in 30 mila euro. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di giovedì all’interno del punto vendita Louis Vuitton, situato nel cuore del distretto dello shopping dell’isola. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane turista è entrato nella struttura presentandosi come un normale cliente. Una volta all’interno, ha selezionato due borse esposte sugli scaffali e le ha infilate con rapidità in una busta, riuscendo a lasciare il negozio senza che i dipendenti si accorgessero immediatamente della sottrazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Capri, furto da 30mila euro in boutique: arrestato turista spagnolo

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