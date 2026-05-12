Il killer ricercato in tutta Europa e trovato in un appartamento a Rimini | tradito dal movimento di una tenda

Un uomo ricercato in tutta Europa per una serie di delitti tra Austria e Montenegro è stato arrestato a Rimini, dove si nascondeva in un appartamento frequentato da turisti. La sua cattura è stata possibile grazie al movimento di una tenda, che ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. La polizia ha entrato nell’abitazione e ha fermato il sospetto, che ora è a disposizione della magistratura.

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