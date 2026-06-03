È stata inaugurata la struttura chiamata ’Casa San Francesco’, dedicata a offrire supporto a persone con autismo. La nuova struttura si trova nel portico di Saragozza, patrimonio dell’Unesco, noto anche per il suo valore monumentale e storico. La casa è destinata a fornire servizi e assistenza a chi vive questa condizione, con l’obiettivo di favorire inclusione e supporto alle famiglie. La struttura si inserisce in un contesto culturale e architettonico di grande rilevanza.

Il portico di Saragozza patrimonio dell’ Unesco non solo monumentale, ma anche come gioiello unico per le relazioni che vi si accendono, è stato scelto da Angsa Bologna per aprirvi la nuova casa di accoglienza e sollievo, Casa San Francesco, riservata a ragazzi con autismo per insegnare loro a vivere in autonomia. Al civico 103 il nuovo progetto di Angsa, grazie al contributo della Associazione Insieme per Cristina che ha messo a disposizione un ampio appartamento in occasione del quindicesimo anno della sua fondazione. "In Saragozza – racconta Marialba Corona, presidente di Angsa Bologna – cominceremo con i campi estivi a giugno, luglio e settembre con un gruppo di ragazzi ed educatore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - È nata ’Casa San Francesco’: "Un aiuto a chi soffre di autismo"

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