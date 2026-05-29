Stasera, ad Assisi, si terrà un evento dedicato a chi vive nel dolore senza fare rumore. Sul palco, verranno rappresentate storie di persone che affrontano difficoltà senza esporle pubblicamente. L’iniziativa si ispira a San Francesco, simbolo di compassione e solidarietà. La serata vuole essere un momento di vicinanza e attenzione per chi soffre in silenzio, senza clamore.

Un’Italia che soffre in silenzio. Stasera porteremo sul palco di Assisi il grido silenzioso di tanta gente. C’è bisogno di aiuto. Un’edizione, quella di Con il Cuore, in diretta su Raiuno, che cade in un anno particolare, straordinario: gli ottocento anni dalla morte di Francesco. Qui non posso non ricordare l’affermazione di Jovanotti, proprio davanti alla Basilica mentre intonava Laudato si’ mi Signore, chitarra e voce. Una frase che porto scolpita nel cuore e che indirettamente anima lo slogan di questi ottocento anni: "Qui c’è un uomo morto più vivo di tanti di noi". Vogliamo rinnovare il nostro impegno per le persone più fragili con la 24ª edizione di Con il Cuore, nel nome di Francesco, l’iniziativa benefica che sostiene le missioni francescane in Italia e nelle periferie del mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Con il Cuore“ per chi soffre. Nel segno di San Francesco

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#raccoltafondi Con il Cuore, nel nome di Francesco La campagna persegue finalità di beneficenza e assistenza in favore di chiunque sia bisognoso di cure, ascolto e aiuti materiali. #numerosolidale 45515 #conilcuore #assisi #sanfrancesco. conilcuore.inf x.com

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