Un artista noto per aver interpretato le colonne sonore di film Disney come “Aladdin” e “La Bella e la Bestia” è deceduto. La famiglia ha riferito che ha subito un ictus prima della morte. La sua voce ha accompagnato molte generazioni di fan, contribuendo alla colonna sonora di questi film. La sua carriera si è sviluppata nel genere Rythm and Blues e ha lasciato un segno importante nel panorama musicale americano.

La sua voce e le sue canzoni hanno incantato i fan dei capolavori della Disney come “Aladdin” e “La bella e la bestia”. Oggi quella voce si è spenta. Peabo Bryson, tra i pilastri del Rythm and Blues americano, è morto martedì 2 giugno a Marietta, nello Stato della Georgia, all’età di 75 anni. La famiglia ha annuciato il decesso, spiegando che il cantante è morto a causa delle complicazioni seguite a un ictus che lo ha colpito lo scorso fine settimana. “Siamo profondamente commossi dall’affetto, dalle preghiere e dal sostegno ricevuti da fan, amici e colleghi di tutto il mondo – ha dichiarato la famiglia in una nota – Sebbene i nostri cuori siano spezzati, troviamo conforto nel sapere quanto Peabo fosse amato e quante vite abbia toccato con la sua voce e il suo spirito generoso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morto Peabo Bryson, la voce della colonna sonora di “Aladdin” e “La Bella e la bestia”. Pilastro del Rythm and Blues americano. La famiglia: “Ha avuto un ictus”

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Addio a Peabo Bryson: muore la voce leggendaria dei grandi DisneyPeabo Bryson, cantante noto per aver interpretato canzoni delle colonne sonore Disney, è deceduto.

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Il cantante R&B Peabo Bryson è morto all'età di 75 anni reddit

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