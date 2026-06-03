Addio a Peabo Bryson | muore la voce leggendaria dei grandi Disney

Da ameve.eu 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Peabo Bryson, cantante noto per aver interpretato canzoni delle colonne sonore Disney, è deceduto. Prima della morte, la sua salute era stata compromessa da alcune malattie non specificate. La sua voce, riconosciuta per aver unito generi come R&B e pop, ha contribuito a rendere celebri diverse colonne sonore di film. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia del cantante.

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Quali malattie hanno compromesso la salute del cantante prima della morte?. Come ha fatto la sua voce a unire R&B e pop?. Quali sono i brani Disney che lo hanno reso un'icona?. Perché la sua filosofia musicale era diversa dai cantanti classici?.? In Breve Deceduto martedì 2 giugno 2026 alle ore 17:00 dopo un ictus. Collaborazioni iconiche con Céline Dion e Regina Belle per successi Disney. Vincitore di due Grammy Awards consecutivi per Best Pop Performance. Sopravvivono la moglie Tanya Boniface e i figli Robert e Linda. Peabo Bryson si è spento a 75 anni: la voce che ha dato melodia ai sogni Disney. Il cantante Peabo Bryson è deceduto martedì 2 giugno 2026 alle ore 17:00, lasciando un vuoto immenso nel R&B internazionale dopo una carriera durata oltre cinquant’anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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