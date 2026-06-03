È morto Peabo Bryson cantò La Bella e la Bestia con Celine Dion e Aladdin | aveva 75 anni

Addio a Peabo Bryson, voce delle hit Disney con Celine Dion in La Bella e la Bestia e Regina Belle in Aladdin: due Grammy e 50 anni di carriera, è morto per un ictus. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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È morta Zeudi Araya, icona del cinema erotico: “la ragazza dalla pelle di luna” aveva 75 anniZeudi Araya, nota come “la ragazza dalla pelle di luna”, è morta all’età di 75 anni.

Argomenti più discussi: Peabo Bryson è morto; La leggenda della musica Peabo Bryson è scomparsa.; Peabo Bryson, il cantante vincitore di Grammy dei classici Disney, muore a 75 anni; Musica in lutto, addio a una leggenda: la voce che ha fatto sognare milioni di persone.

Il cantante R&B Peabo Bryson è morto all'età di 75 anni reddit

È morto Peabo Bryson, cantò La Bella e la Bestia con Celine Dion e Aladdin: aveva 75 anniAddio a Peabo Bryson, voce delle hit Disney con Celine Dion in La Bella e la Bestia e Regina Belle in Aladdin: due Grammy e 50 anni di carriera, è morto ... fanpage.it