È deceduto a 44 anni l’attore gallese Owain Rhys Davies, noto per aver interpretato l’Agente Wilson nella serie “Twin Peaks” nel 2017. La famiglia ha richiesto privacy sulle cause della morte. La serie, creata da David Lynch e Mark Frost, ha portato nuovamente in onda l’attore nel ruolo nel revival. La notizia ha suscitato cordoglio tra i fan e il mondo dello spettacolo.

Mondo del cinema in lutto. È morto a 44 anni l’attore gallese Owain Rhys Davie s, noto per il ruolo dell’ Agente Wilson nel revival della serie “Twin Peaks”, la serie cult creata da David Lynch e Mark Frost e tornata sugli schermi nel 2017. A dare la notizia, come riporta la BBC, è stato il fratello Rhodri, che sui social ha scritto che l’attore è scomparso “improvvisamente, in modo naturale e sereno”. Nel suo messaggio, Rhodri ha espresso anche il profondo dolore della famiglia: “Sono incredibilmente orgoglioso di mio fratello. Sappiamo che questa perdita sarà sentita da molte persone e ci conforta sapere quanto fosse amato ”. Il fratello ha inoltre chiesto rispetto per la privacy, aggiungendo che restano ”domande senza risposta sulle circostanze della sua morte”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morto Owain Rhys Davies, l’attore gallese era noto per il ruolo dell’Agente Wilson in “Twin Peaks”. Il fratello chiede privacy “sulle circostanze della sua morte”

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Twin Peaks Actor OWAIN RHYS DAVIES Dies Suddenly At 44!

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