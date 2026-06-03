L’attore e doppiatore Giacomo Piperno è deceduto all’età di 90 anni presso il Policlinico Umberto I di Roma. Ha lavorato come doppiatore di Gene Hackman e ha recitato in film diretti da registi come Benigni, Tornatore e Scola.

L’attore e doppiatore Giacomo Piperno è morto all’età di 90 anni presso il Policlinico Umberto I di Roma. A darne l’annuncio, come riportato dall’agenzia Adnkronos, sono stati i figli. Interprete eclettico, nel corso di una lunga carriera ha attraversato la storia dello spettacolo italiano alternandosi con versatilità tra ruoli drammatici, comici e storici, sia sul grande che sul piccolo schermo. Dalla fuga in Svizzera al debutto in tv. Nato a Roma il 20 gennaio 1936 in una famiglia ebraica, Pi perno riuscì a scampare alle deportazioni nazi-fasciste fuggendo in Svizzera con i propri famigliari nell’ottobre del 1943, proprio nei giorni del rastrellamento del ghetto della Capitale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - E’ morto l’attore e doppiatore Giacomo Piperno: recitò per Benigni, Tornatore e Scola, è stato la voce italiana di Gene Hackman

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CINEMA ITALIANO IN LUTTO: MORTO L'ATTORE DI TANTI FILM E INDIMENTICABILI SERIE TV

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