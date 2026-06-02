Morto Giacomo Piperno a 90 anni | la voce di Gene Hackman e il volto di Caterina e le sue figlie

Da cinemaserietv.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giacomo Piperno, attore e doppiatore con una carriera di oltre sessant’anni nel cinema e nella televisione italiana, è morto il 31 maggio 2026 a Roma all’età di 90 anni.

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Giacomo Piperno, attore e doppiatore che ha attraversato oltre sei decenni di cinema e televisione italiana con una carriera eclettica, è morto il 31 maggio 2026 a Roma. Piperno aveva 90 anni ed era ricoverato al Policlinico Umberto I, come annunciato oggi dai figli ad Adnkronos. Nato a Roma il 20 gennaio 1936 in una famiglia ebraica, nell’ottobre 1943 riuscì a sfuggire alle deportazioni naziste fuggendo in Svizzera insieme ai familiari. Il debutto professionale arrivò nel 1960 con un ruolo televisivo in Tenente Sheridan: una gardenia per Helena Carrel, ma fu con il film Commandos del 1968 che la carriera di Piperno prese definitivamente slancio. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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