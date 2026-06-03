La giornalista Carola Frediani è deceduta all'età di 51 anni. Era riconosciuta come una delle voci più autorevoli nel campo della tecnologia, con una lunga carriera dedicata alla diffusione di temi digitali e cybersicurezza. Frediani ha svolto il ruolo di pioniera nel settore, diventando un punto di riferimento importante per molti professionisti e appassionati italiani. La sua morte ha suscitato cordoglio nel mondo dell'informazione e della tecnologia.

Una pioniera e poi un punto di riferimento fortissimo per la tecnologia digitale e cybersicurezza in Italia. Carola Frediani è morta a 51 anni dopo una breve malattia: lascia un figlio, il marito Luca e un grande vuoto nel mondo del giornalismo. Era nota soprattutto per la newsletter Guerre di Rete, nata nel 2018, poi diventata un sito web con diversi collaboratori e più di 15mila iscritti. Proprio la pagina web ne ha annunciato la scomparsa: “Lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che l’hanno conosciuta in questi anni”. L’ultimo saluto si terrà il 5 giugno alle 12.00 al tempio laico di Staglieno, nella sua Genova. Nata nel capoluogo ligure, si è laureata in lettere per poi conseguire un master in Italian Literatu re all’University of Pittsburgh. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morta la giornalista Carola Frediani, tra le voci più autorevoli sul mondo della tecnologia. Aveva 51 anni

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