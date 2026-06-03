È morta a 72 anni Alberta Bianchini I suoi negozi hanno fatto moda
Alberta Bianchini, conosciuta come l’Alberta del Gaucho, è deceduta all’età di 72 anni. Gestiva negozi di abbigliamento nel centro di Camaiore fin dagli anni ’70.
È morta a 72 anni Alberta Bianchini, da tutti conosciuta a Camaiore come l’Alberta del Gaucho. Commerciante storica ed originale, aveva gestito negozi di abbigliamento in centro fin dalla fine degli anni ‘70. Alberta per tanto tempo è stata un punto di riferimento per la moda giovane e alternativa di Camaiore: abitava nel quartiere di Carignoni e il suo essere commerciante fu subito innovativo e fashion, fin dal primo piccolo negozio aperto in via XX Settembre, di fianco alla chiesa Collegiata. Il figlio ieri l’ha trovata esanime in casa da sola, dove era caduta a causa di un malore: la salma si trova alle onoranze funebri del Colosseo.... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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