Riecco il caschetto di Chivu | com' è fatto i suoi segreti perché è tornato di moda

Da gazzetta.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caschetto di protezione sta tornando in auge, attirando l'attenzione di appassionati e professionisti. Recentemente sono emerse nuove immagini che mostrano i dettagli costruttivi, come l'impiego del carbonio e delle aree di scarico. Si parla anche di materiali antischock utilizzati per migliorare la sicurezza e di caratteristiche tecniche che spiegano il suo ritorno di moda. Questi aspetti sono stati analizzati attraverso immagini e approfondimenti tecnici, offrendo una panoramica completa sulle innovazioni recenti nel settore dei caschi.

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Lo ha protetto dal 2010 fino alla fine della carriera, l’ha reso riconoscibilissimo e ha fatto parte di lui per quattro anni, dopo la frattura del cranio rimediata in seguito a uno scontro di gioco con Sergio Pellissier. Gli ha permesso di continuare a fare il suo calcio con il suo mancino diventando di fatto l’unico “compagno” di partite dal quale in campo non si è mai più separato. Cristian Chivu sotto e grazie al suo caschetto ha trascorso ai livelli di sempre l’ultima parte della sua vita calcistica. Oggi, a distanza di oltre dodici anni, quello stesso caschetto è tornato di moda ed è diventato uno degli oggetti simbolo del doblete interista di questa stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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