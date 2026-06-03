Oggi potrebbe essere il giorno in cui Allegri lascia il suo ruolo di allenatore del Milan. La separazione potrebbe essere ufficiale, anche se ancora non ci sono comunicazioni ufficiali. La decisione si concretizza dopo settimane di voci di addio. Nessuna conferma ufficiale è stata data finora, ma le parti sembrano vicine a un accordo di separazione. La società non ha ancora annunciato nulla.

Meglio non fidarsi delle cifre, ma della sostanza sì. Oggi potrebbe essere il giorno in cui Massimiliano Allegri smette di essere un dipendente del Milan. Deve firmare l’accordo con il club rossonero. Le cifre non sono chiare. Quelle di ieri del Corriere della Sera non corrispondono a quelle di oggi della Gazzetta. Il ballo delle cifre. Il Corsera, con Monica Colombo, ha scritto ieri della richiesta di Allegri di cinque milioni lordi: due per sé e il resto per lo staff. Mentre la società vorrebbe concedergli 500mila euro. E ieri il quotidiano di via Solferino ha scritto: “Altrimenti Allegri minaccia di stare fermo un anno costringendo di fatto il club, nell’anno del profondo rinnovamento, all’esborso complessivo di 13 milioni e 600 mila euro lordi 10 milioni e 600 per sé e i restanti per il gruppo di lavoro)”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - È il giorno della (possibile) separazione tra Allegri e il Milan

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