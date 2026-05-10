Nel calcio di oggi si parla di una crisi in una squadra di Milano, con l’allenatore che prova a trovare una soluzione dopo le voci di una possibile separazione. Tra i punti principali ci sono i dirigenti che sono coinvolti in una petizione per chiedere le dimissioni del direttore generale. Inoltre, l’assenza di un noto centrocampista straniero dovrebbe influire sulla formazione scelta dall’allenatore per le prossime partite.

? Punti chiave Chi sono i dirigenti coinvolti nella petizione per le dimissioni di Furlani?. Come influirà l'assenza di Modric sulla nuova formazione di Allegri?. Perché il rapporto tra Tare e l'allenatore è in crisi?. Cosa comporrà il nuovo centrocampo dopo i cambiamenti radicali previsti?.? In Breve Tifosi chiedono dimissioni di Furlani tramite petizione nelle chat dedicate.. Voci di distacco tra direttore sportivo Tare e allenatore Allegri.. Carenza gol aggravata dall'assenza di Modric e squalifica di Tomori.. Formazione con Gimenez e Pulisic mentre Leao resta in panchina.. Allegri cerca di ricostruire la stabilità del Milan dopo il pesante stop subito a Reggio Emilia, in un clima dominato da voci di separazione tra società e allenatore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milan, crisi totale: Allegri cerca tregua tra voci di separazione

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