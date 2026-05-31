Allegri e il Milan | separazione complessa Non c’è l’accordo | ecco cosa filtra

Da pianetamilan.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Allegri e il Milan non hanno raggiunto un accordo sulla buonuscita. Le trattative tra le parti sono ferme e non sono state definite le condizioni economiche. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata, ma fonti vicine alla situazione indicano che le divergenze restano insormontabili. La separazione tra l’allenatore e il club si complica, senza una soluzione immediata in vista. La questione riguarda principalmente le modalità e l’importo della buonuscita, con nessuna novità sui dettagli.

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La rottura tra Massimiliano Allegri e il Milan continua a non essere così semplice. Dopo il mancato raggiungimento dell'obiettivo Champions League, Gerry Cardinale ha deciso di esonerare il tecnico livornese nonostante ci fosse in essere un altro anno di contratto a circa 5 milioni di euro. Allegri ha trovato subito una nuova squadra, raggiungendo l'accordo con il Napoli in poco tempo, ma non può ancora firmare, proprio per i problemi legati alla separazione con i rossoneri. Come scrive Il Giornale, non c'è ancora intesa tra Allegri e il Milan sulle modalità della separazione tra le parti e il contenzioso potrebbe avere anche strascichi legali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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