E' casertana la campionessa interregionale di pattinaggio artistico

Da casertanews.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una ragazza di 14 anni di Villa Literno ha vinto il campionato interregionale di pattinaggio artistico, disputato nel 2025 a Ischia. La giovane atleta si è aggiudicata il titolo, confermando il suo talento e la sua determinazione. La vittoria la rende campionessa interregionale e la mette in evidenza nel panorama regionale del pattinaggio artistico.

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La 14enne Sofia Diana, di Villa Literno, è la nuova stella del pattinaggio artistico. La giovanissima, trionfatrice nel 2025 al campionato interregionale di Ischia, ha dimostrato di avere il talento e la determinazione necessari per riconfermarsi campionessa. Quest'anno ha ottenuto un altro. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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