LIVE Pattinaggio artistico Mondiali 2026 in DIRETTA | Caldara Maglio a caccia della top 15 nelle coppie di artistico! Grassl e Frangipani non deludono

Alle seconde gare dei Campionati Mondiali di pattinaggio artistico, in corso a Praga, si sono svolti gli eventi principali. La coppia Caldara e Maglio si sta posizionando tra le prime 15 coppie in gara, mentre gli atleti Grassl e Frangipani hanno presentato le loro esibizioni senza errori. La competizione prosegue con aggiornamenti in tempo reale sulla seconda giornata di gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.02: Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Praga in Cechia 16.35. Per il momento è tutto, l’appuntamento è per le 18.15 con il programma libero della gara di coppie di artistico. A più tardi, buon pomeriggio 16.32. Questa la classifica finale del programma corto maschile: 1 Q Ilia Malinin USA 111.29 2 Q Adam Siao Him Fa FRA 101.85 3 Q Aleksandr Selevko EST 96.49 4 Q Shun Sato JPN 95.84 5 Q Stephen Gogolev CAN 94.38 6 Q Yuma Kagiyama JPN 93.80 7 Q Andrew Torgashev USA 89.07 8 Q Daniel Grassl ITA 88. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Caldara/Maglio a caccia della top 15 nelle coppie di artistico! Grassl e Frangipani non deludono Articoli correlati Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Daniel Grassl per l’exploit, Gabriele Frangipani a caccia della qualificazione Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Corto coppie d’artistico Olimpiadi in DIRETTA: deludono Conti/Macii! Ghilardi/Ambrosini in top 10 Una raccolta di contenuti su LIVE Pattinaggio artistico Mondiali... Temi più discussi: LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Caldara/Maglio qualificati per il libero! Bene Lara Naki Gutmann; Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari giovedì 26 marzo, tv, streaming, italiani in gara; Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi in tv: orari mercoledì 25 marzo, streaming, italiani in gara; LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Daniel Grassl punta azzurra, si assegna il titolo delle coppie. LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Malinin si ritrova, Daniel Grassl nella top 10, Frangipani si qualifica per il libero!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.35. Per il momento è tutto, l'appuntamento è per le 18.15 con il programma libero della gara di coppie di ... oasport.it Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari giovedì 26 marzo, tv, streaming, italiani in garaProseguono le competizioni all'O2 Arena di Praga, imponente impianto sportivo teatro questa settimana dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio ... oasport.it La coppia di artistico composta da Irma Caldara e Riccardo Maglio si è qualificata per il programma libero dei Campionati mondiali di pattinaggio di figura in corso di svolgimento presso la O2 Arena di Praga. Il segmento di gara del debutto in una rassegna iri - facebook.com facebook Missione compiuta per Irma Caldara - Riccardo Maglio Ai Mondiali di Praga la coppia azzurra chiude il programma corto al 18° posto, con 58.79 punti. Gli Azzurri conquistano così l’accesso al programma libero #PattinaggioArtistico #IceSkating #C x.com