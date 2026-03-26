LIVE Pattinaggio artistico Mondiali 2026 in DIRETTA | Caldara Maglio a caccia della top 15 nelle coppie di artistico! Grassl e Frangipani non deludono

Da oasport.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle seconde gare dei Campionati Mondiali di pattinaggio artistico, in corso a Praga, si sono svolti gli eventi principali. La coppia Caldara e Maglio si sta posizionando tra le prime 15 coppie in gara, mentre gli atleti Grassl e Frangipani hanno presentato le loro esibizioni senza errori. La competizione prosegue con aggiornamenti in tempo reale sulla seconda giornata di gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.02: Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Praga in Cechia 16.35. Per il momento è tutto, l’appuntamento è per le 18.15 con il programma libero della gara di coppie di artistico. A più tardi, buon pomeriggio 16.32. Questa la classifica finale del programma corto maschile: 1 Q Ilia Malinin USA 111.29 2 Q Adam Siao Him Fa FRA 101.85 3 Q Aleksandr Selevko EST 96.49 4 Q Shun Sato JPN 95.84 5 Q Stephen Gogolev CAN 94.38 6 Q Yuma Kagiyama JPN 93.80 7 Q Andrew Torgashev USA 89.07 8 Q Daniel Grassl ITA 88. 🔗 Leggi su Oasport.it

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