LIVE Pattinaggio artistico Mondiali 2026 in DIRETTA | trionfo tedesco nelle coppie d’artistico! Grassl e Frangipani non deludono

Durante i Mondiali di pattinaggio artistico del 2026, la manifestazione si è conclusa con il successo della coppia tedesca nelle discipline di coppia artistica. Gli atleti italiani hanno presentato le loro performance senza errori, mantenendo un buon livello di gara. La diretta si è conclusa alle 22.07, con aggiornamenti disponibili per il giorno successivo alle 11.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.07: per questa sera è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento domani alle 11.30 per la rhythm dance! Buona serata! 22.05: Questa la classifica finale delle coppie di artistico: 1 Minerva Fabienne Hase Nikita Volodin GER 228.33 2 Anastasiia Metelkina Luka Berulava GEO 218.41 3 Lia Pereira Trennt Michaud CAN 216.09 4 Yuna Nagaoka Sumitada Moriguchi JPN 209.13 5 Maria Pavlova Alexei Sviatchenko HUN 205.08 6 Alisa Efimova Misha Mitrofanov USA 202.51 7 Annika Hocke Robert Kunkel GER 194.11 8 Karina Akopova Nikita Rakhmanin ARM 190.46 9 Jiaxuan Zhang Yihang Huang CHN 184.90 10 Oxana Vouillamoz Tom Bouvart SUI 184. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: trionfo tedesco nelle coppie d’artistico! Grassl e Frangipani non deludono Articoli correlati Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Caldara/Maglio a caccia della top 15 nelle coppie di artistico! Grassl e Frangipani non deludono Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Caldara/Maglio perdono qualche posizione. Grassl e Frangipani non deludono MALININ da incubo, colpaccio di SHAIDOROV, Grassl chiude al nono posto | #MilanoCortina2026 Una selezione di notizie su Pattinaggio artistico Temi più discussi: Campionati del mondo di pattinaggio di figura 2026: i risultati e tutte le gare LIVE; LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Caldara/Maglio qualificati per il libero! Bene Lara Naki Gutmann; Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari giovedì 26 marzo, tv, streaming, italiani in gara; Mondiali di pattinaggio di figura 2026 a Praga: programma, orari, atleti in gara e dove vedere in diretta tv e streaming. Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari giovedì 26 marzo, tv, streaming, italiani in garaProseguono le competizioni all'O2 Arena di Praga, imponente impianto sportivo teatro questa settimana dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio ... oasport.it Pattinaggio artistico: Malinin firma il miglior short della carriera e vola ai Mondiali, Grassl in top 10!Una risposta per scacciare i fantasmi, anzi il fantasma. Dopo la delusione di Milano Cortina Ilia Malinin ha fatto la voce grossa, per non dire ... oasport.it Parlano di noi e della nostra sezione di pattinaggio artistico! facebook Pattinaggio artistico "Luigi Minelli": 30 atleti al Campionato Nazionale di Riccione con podi e piazzamenti di rilievo x.com