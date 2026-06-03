È arrivata l’estate | ecco cinque brani per salutarla

Giugno è iniziato, e con esso i primi weekend al mare, i primi gelati e le prime abbronzature. E ovviamente non mancano i tormentoni estivi. Da Giuni Russo, passando per I Righeira, i The giornalisti, Fedez e J-Ax, fino ai Boomdabash, sono molti i cantanti che hanno sfornato delle hit estive che sono diventate intramontabili e che ogni estate ci accompagnano nelle nostre playlist. Il primo brano che non deve mancare in playlist è sicuramente Un’estate al mare di Giuni Russo. È il 1982 quando il brano esce, precisamente il tre giugno, ed è subito un successo. Anzi, la canzone viene consacrata come tormentone estivo di quell’anno. Merito anche del testo, scritto niente di meno che da Battiato, che è una presa in giro delle canzoni estive. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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