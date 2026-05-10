Cantami o mamma | cinque brani sul rapporto madre figli

Da metropolitanmagazine.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mamma, una parola e mille significati insieme. Un porto sicuro, una fortuna e una dannazione allo stesso momento. La rappresentazione stessa della vita, della cura e dell’amore, ma non solo. La musica, come espressione artistica, si ispira alla vita e alla quotidianità. E sono state diverse le sonorità che hanno celebrato o si sono opposte a questa figura. Ecco alcune delle canzoni più iconiche sul rapporto madre-figli. Viva la mamma, l’immagine del Dopoguerra italiano. Questa canzone per il pubblico italiano non ha bisogno di presentazioni. Scritta, composta e cantata da Edoardo Bennato nel 1989, fa parte dell’album Abbi dubbi. Il singolo è un successo clamoroso e il suo incipit rappresenta l’emblema della celebrazione della figura materna.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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