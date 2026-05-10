Mamma, una parola e mille significati insieme. Un porto sicuro, una fortuna e una dannazione allo stesso momento. La rappresentazione stessa della vita, della cura e dell’amore, ma non solo. La musica, come espressione artistica, si ispira alla vita e alla quotidianità. E sono state diverse le sonorità che hanno celebrato o si sono opposte a questa figura. Ecco alcune delle canzoni più iconiche sul rapporto madre-figli. Viva la mamma, l’immagine del Dopoguerra italiano. Questa canzone per il pubblico italiano non ha bisogno di presentazioni. Scritta, composta e cantata da Edoardo Bennato nel 1989, fa parte dell’album Abbi dubbi. Il singolo è un successo clamoroso e il suo incipit rappresenta l’emblema della celebrazione della figura materna.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cantami, o mamma: cinque brani sul rapporto madre figli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Husband Discovers the Child Isn’t His, Years of Marriage Collapse as He Demands Divorce!

Notizie correlate

Auguri mamma! Cinque film sulla forza e l’amore di una madreMadri che vivono tutta la loro vita con la premura di dare sicurezza e riparo ai propri figli.

Roscigno, il Comune accoglie mamma Renad e i suoi cinque figli dalla PalestinaLa solidarietà non è un sentimento astratto né un gesto simbolico, è una responsabilità concreta verso chi fugge da guerre, violenze e ingiustizie.