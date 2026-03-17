I Duran Duran tornano in Italia | fra le tappe del tour estivo 2026 c’è anche la Campania con la Reggia di Caserta

Da puntomagazine.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Duran Duran tornano in Italia per il loro tour estivo del 2026 e includono una tappa in Campania presso la Reggia di Caserta. La band inglese si esibirà anche a Verona e Passariano, con date e location ufficializzate. Le tre date sono state annunciate e i concerti si terranno durante la stagione estiva.

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