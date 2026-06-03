Dumfries vicino al Real Madrid atteso l’annuncio di Perez
Denzel Dumfries è vicino al trasferimento al Real Madrid. Il club spagnolo sta per annunciare ufficialmente l’acquisto, mentre si prepara anche a riportare in panchina José Mourinho, che dovrebbe sostituire Alvaro Arbeloa. L’accordo con il giocatore olandese sembra essere in fase di definizione, segnando il primo acquisto del club per la prossima stagione.
Denzel Dumfries a un passo dal Real Madrid. In attesa di annunciare il ritorno in panchina di Jose Mourinho, in pole per la successione di Alvaro Arbeloa, il club spagnolo si appresta a completare il primo acquisto per la prossima stagione. Si tratta proprio di Dumfries, il laterale destro olandese in uscita dall’Inter. Secondo i principali media sportivi spagnoli tra la Casa Blanca e il club nerazzurro sarebbe stato raggiunto un accordo sui 20 milioni di euro. Inter Milan?s Denzel Dumfries during the Serie A soccer match between Inter and Roma at the San Siro Stadium in Milan, north Italy – Sunday, April 05, 2026. Sport – Soccer. (Photo by SpadaLaPresse) Perez: “Giovedì il primo grande acquisto”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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