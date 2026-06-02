Calciomercato Inter LIVE | Il Real Madrid vuole approfittare della clausola di Dumfries Palestra rifiuta il Newcastle

Notizia in breve

Il Real Madrid ha mostrato interesse per Dumfries, cercando di sfruttare la clausola rescissoria presente nel contratto del giocatore. Nel frattempo, la palestra ha rifiutato un'offerta del Newcastle, che aveva proposto un trasferimento. Le trattative di calciomercato dell'Inter sono in corso, con indiscrezioni, incontri e alcune operazioni già concluse. La sessione di mercato resta calda, con diversi movimenti in atto tra club italiani e stranieri.