Calciomercato Inter LIVE | Il Real Madrid vuole approfittare della clausola di Dumfries Palestra rifiuta il Newcastle
Il Real Madrid ha mostrato interesse per Dumfries, cercando di sfruttare la clausola rescissoria presente nel contratto del giocatore. Nel frattempo, la palestra ha rifiutato un'offerta del Newcastle, che aveva proposto un trasferimento. Le trattative di calciomercato dell'Inter sono in corso, con indiscrezioni, incontri e alcune operazioni già concluse. La sessione di mercato resta calda, con diversi movimenti in atto tra club italiani e stranieri.
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – MARTEDI’ 2 GIUGNO Mercato Inter, il Newcastle pronto a soddisfare le richieste dell’Atalanta per Palestra: la risposta del giocatore. 🔗 Leggi su Internews24.com
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