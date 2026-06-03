Dumfries saluta l’Inter | un addio inevitabile tra clausola decrescente e il precedente Hakimi – VIDEO di Giuseppe Colicchia

Il difensore olandese ha lasciato l’Inter, con un trasferimento che si è rivelato inevitabile a causa di una clausola rescissoria decrescente. La decisione si inserisce in un contesto di precedenti simili, come quello di un altro giocatore che aveva già lasciato la squadra in circostanze analoghe. La separazione è stata confermata tramite un video pubblicato ufficialmente.

Inter, il caso Dumfries: perché l’addio era un male necessario tra clausola e storia che si ripete dopo Hakimi – VIDEO di Giuseppe Colicchia. La notizia del passaggio di Denzel Dumfries al Real Madrid ha inevitabilmente diviso il tifo interista. Da un lato c’è l’amarezza per l’addio di uno dei protagonisti delle ultime stagioni; dall’altro, analizzando il percorso che ha portato a questa separazione, emerge chiaramente come il destino del laterale olandese fosse segnato da tempo. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Tutto parte dall’autunno 2024, quando Dumfries si avvicinava alla scadenza del contratto fissata per il 2025. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Si parla di: Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 3 giugno 2026.

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